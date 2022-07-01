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В пятерку регионов-лидеров по развитию мини-футбола вошла Тюменская область

Спорт, 11:28 23 июля 2022

"Тюмень — наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте

Тюменская область вошла в пятерку регионов-лидеров российского рейтинга по развитию мини-футбола. Регион занял четвертое место, как и в 2021 году, пишет Вслух.ру.

Рейтинг оставляется на основании нескольких критериев. В их числе - наличие команд Суперлиги, Высшей лиги, развитие детского и юношеского мини-футбола.

Тюменские мини-футболисты входят в составы сборных России разных лиг и возрастов. В прошедшем сезоне выступающий в суперлиге МФК "Тюмень" вышел в финал четырех "Лиги чемпионов" УЕФА. А клуб "Тюмень-Д" выступает в Высшей лиге и входит в первую десятку.

Юные тюменцы также занимаются мини-футболом. Тренировки проходят в спорткомплексах "Центральный", "Здоровье", "Прибой" и "Строймаш".

Добавим, в тройку лидеров российского рейтинга вошли Ханты-Мансийский автономный округ, Свердловская и Нижегородская области.

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# мини-футбол , футбол

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