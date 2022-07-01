В Тюменской области назвали благополучные по туберкулезу территории

| Фото: tobmed.ru | Фото: tobmed.ru

Упоровский, Исетский, Казанский и Викуловский районы стали лидерами рейтинга благополучия по туберкулезу территорий Тюменской области. В этих муниципалитетах выстроена система по раннему выявлению туберкулеза, диспансерному наблюдению, лечению и профилактике заболевания, сообщает пресс-служба областного фтизиопульмонологического центра.

В рейтинге, который составляется с 2014 года, учитываются 15 основных эпидемиологических показателей. В их числе заболеваемость, смертность, распространенность туберкулеза, а также профилактическая работа и раннее его выявление в городах и районах Тюменской области.

Он отражает, в первую очередь, работу общей лечебной сети – городских поликлиник и амбулаторно-поликлинических отделений областных больниц по профилактике и раннему выявлению туберкулеза, особенно в группах риска и передачу заболевших в противотуберкулезную службу. От эффективности этой работы зависят показатели заболеваемости и смертности от туберкулеза.

"По результатам составленного рейтинга мы, как координирующий центр, рекомендуем медучреждениям проанализировать свою работу по раннему выявлению туберкулеза. Наши специалисты всегда на связи и готовы оказать методическую помощь в организации этой работы", - прокомментировала главный врач ОКФЦ, главный внештатный фтизиатр Тюменской области Наталья Пирогова.

В Уральском федеральном округе Тюменская область лидирует по охвату населения профосмотрами на туберкулез. Показатель составляет 84,1 на 100 тысяч населения, в целом по России он равен 70,8 на 100 тысяч населения,