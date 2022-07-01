Тюменцы считают, что фестиваль "Волонтер ЮИД" нужно проводить чаще

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 300 школьников Тюменской области приняли участие в первом дне фестиваля юных инспекторов движения "Волонтер "ЮИД". Мероприятие проходит 23 и 24 июля на набережной в Тюмени и посвящено безопасности дорожного движения. Ребята узнали о правилах дорожного движения, оказании первой медицинской помощи и многое другое.

Об этом рассказал заместитель начальника Управления Госавтоинспекции по Тюменской области, полковник полиции Олег Толстиков.

"Проводим профилактические мероприятия в школах, детских садах, дворовых территориях, общественных местах, на площадках, где есть притяжение детей. Благодаря этой работе в Тюменской области наблюдается снижение аварийности с их участием. 148 дорожно-транспортных происшествий произошло в 2021 году, что на 36 ДТП меньше по сравнению с 2020 годом. Снижена и аварийность по вине детей-пешеходов", - добавил он.

Фестиваль проходит в 10 субъектах Российской Федерации. 16 и 17 июля он состоялся в Горно-Алтайске, а из Тюмени отправится в Нижний-Новогород.

"Рада, что наш город вошел в эту десятку. Мероприятие проводится Министерством просвещения Российской Федерации при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подобные мероприятия по вовлечению детей в изучение вопросов безопасности дорожного движения важны для нашего региона. Это направление активно развивается в Тюменской области. В каждой общеобразовательной школе уже есть отряды ЮИД. Они носят, прежде всего, профориентационный характер. Ребята учатся сами, а затем рассказывают об этом своим друзьям и знакомым", - отметила заместителя директора департамента образования и науки Тюменской области Ирина Конончук.

Участники фестиваля могут поработать в команде, получить и закрепить знания ПДД, найти новых друзей и выиграть памятные призы. По словам тюменки Елены Хикматуллиной такие мероприятия нужно проводить как можно чаще.

"Поток информации сейчас огромный, многое забывается, поэтому важно снова и снова напоминать об этом, особенно детям. Если такие профилактические мероприятия с наглядными примерами, пособиями будут проходить чаще, дети будут готовы к сложным ситуациям на дороге. Я тоже сегодня много информации вспомнила, которую нам когда-то в школе, на работе рассказывали. На этот фестиваль я целенаправленно повела своего восьмилетнего сына, чтобы он посмотрел, услышал о правилах дорожного движения не от меня, а от специалистов и работников ГАИ", - подчеркнула она.

Ребята активно принимали участие во всех интерактивных и демонстрационных зонах.

"Мероприятие очень понравилось. Много интересных локаций, полезной информации. Правила дорожного движения мы знаем, здесь ничего нового не узнали, но вот трюки в исполнении профессионального велосипедиста в живую видела впервые, завораживающее зрелище. Сама езжу на велосипеде, знаю, что обязательно нужно быть в экипировке и при переходе проезжей части необходимо слезть с него и катить рядом", - поделилась ученица 7 класса Плетневской школы Юргинского района Виктория Вяткина.

С началом учебного года во всех школах Тюменской области пройдут дни открытых дверей, где ребята закрепят полученные знания, а педагогам продемонстрируют новые подходы в работе с учениками в области безопасности дорожного движения.

Напомним, в 2019 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" и федерального проекта "Безопасность дорожного движения" была разработана концепция развития движения ЮИД. В основу проекта легли задачи по обучению детей навыкам ПДД и наглядной демонстрации идеологии ЮИД, в частности – реализации принципов волонтерства: добровольной и безвозмездной инициативе, участии в жизни общества и проявлении активной гражданской позиции.

Ирина Шемякина