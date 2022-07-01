Гастрономические фестивали пройдут в Тюмени в День города

Фото: ИА "Тюменская линия Фото: ИА "Тюменская линия

Гастрономические фестивали, дегустации и мастер-классы пройдут в Тюмени в День города 30 июля.

Фестиваль "Барбекю фест" объединит лучших поваров и настоящих ценителей мяса. Гости смогут продегустировать шашлык и научиться правильно его готовить в ходе мастер-классов, сообщает "Вслух.ру".

Гастрономический фестиваль плова пройдет в Заречном парке. На "Хлебном базаре" свою продукцию представят предприятия-производители хлебобулочных и кондитерских изделий, прохладительных напитков. Кроме того, в сквере Льва Ровнина запланирован фестиваль мороженого.