  • 24 июля 202224.07.2022воскресенье
  • USD57,3917
    EUR57,7608
  • В Тюмени 23..25 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Гастрономические фестивали пройдут в Тюмени в День города

Общество, 16:39 24 июля 2022

Фото: ИА "Тюменская линия

Гастрономические фестивали, дегустации и мастер-классы пройдут в Тюмени в День города 30 июля.

Фестиваль "Барбекю фест" объединит лучших поваров и настоящих ценителей мяса. Гости смогут продегустировать шашлык и научиться правильно его готовить в ходе мастер-классов, сообщает "Вслух.ру".

Гастрономический фестиваль плова пройдет в Заречном парке. На "Хлебном базаре" свою продукцию представят предприятия-производители хлебобулочных и кондитерских изделий, прохладительных напитков. Кроме того, в сквере Льва Ровнина запланирован фестиваль мороженого.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:49 24.07.2022Новый экскурсионный маршрут появится в Тюмени
18:01 24.07.2022Гастроэнтеролог из Тюмени назвала самые полезные для сердца перекусы
17:38 24.07.2022Более 850 бродячих собак и кошек найдены на улицах Тюмени
16:39 24.07.2022Гастрономические фестивали пройдут в Тюмени в День города