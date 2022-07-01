Стать частью подразделения "Тобол" - большая честь и гордость, рассказал тюменец

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Большая честь и гордость для военнослужащего войти в состав инженерного подразделения "Тобол", формируемого в Тюменской области. И здесь главная цель - борьба за правду.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал один из членов подразделения "Тобол". В настоящее время вместе с еще 49 добровольцами он находится на полигоне для боевого слаживания и подготовки по воинским учетным специальностям. После этого отправится к месту выполнения боевых заданий.

"Душа не на месте, когда кто-то топчет наши земли. Деды наши воевали, а внуки должны закончить это дело. Я служил с 1996 года, прошел первую и вторую чеченские войны, потом ушел на пенсию. И тут когда с Украиной настала беда, я пошел, не раздумывая", - поделился он.

Мужчина подчеркнул, что бывших офицеров не бывает. А когда болит душа за каждого славянина, самое правильное решение - идти в бой и только за правду.

22 июля в Тюмени состоялась отправка первой роты инженерного подразделения "Тобол", в состав которой вошли 50 добровольцев. В регионе формируют три спецподразделения из контрактников. Это отдельный инженерный батальон "Тобол", подразделение снайперов "Тайга" и дивизион "Сибирь".

Любовь Голышева