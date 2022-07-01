"Справедливая Россия – За правду" предлагает возвращать часть расходов за найм жилья

duma.gov.ru duma.gov.ru

"Справедливая Россия – За правду" выступила с инициативой о введении нового налогового вычета по расходам за найм жилого помещения. Законопроект "О внесении изменений статью 219 части второй Налогового кодекса РФ" (в части расширения положений социального налогового вычета на аренду жилья) внесен на рассмотрение Госдумы.

Размер этого налогового вычета, по словам соавтора законопроекта, первого заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутата фракции "Справедливая Россия – За правду" Александра Ремезкова, устанавливается такой же, что и по ранее введенным налоговым вычетам на лечение, на образование, на спорт – то есть не более 120 тыс. рублей в год. Если налогоплательщик одновременно получает несколько вычетов, в том числе, вычет по расходам на аренду жилья, то их общий размер не может превышать 120 тыс. рублей в год.

"Мы считаем, что государство может и должно компенсировать часть расходов тем, кому приходится арендовать жилье, - заявил Александр Ремезков. - Введение нового налогового вычета позволит не только поддержать граждан, но и будет способствовать легализации рынка аренды жилых помещений. Для получения нового вычета налогоплательщику будет необходимо предоставить договор найма жилого помещения, а также документы, подтверждающие его фактические расходы по этому договору. В результате россияне смогут, по сути, вернуть часть затрат, получив вычет по НДФЛ".