Тюменские авиамоделисты одержали победу на всероссийских стартах

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Воспитанники центра технических видов спорта тюменского дворца творчества и спорта "Пионер" одержали победу на 7-м этапе Кубка России по авиамодельному спорту. Соревнования прошли в пос. Московский Тюменского района.

Как сообщает информационный центр правительства региона, представители Тюменской области заняли все призовые места и в личном зачете.

Второе место присудили сборной Свердловской области. На третьей позиции расположилась команда Челябинской области.

"Суть боев – отрубить ленту, прикрепленную на осевой линии модели соперника. Необходимо сделать как можно больше отрубов. За каждый участнику начисляется сто очков. Бой длится не более четырех минут. Спортсменам необходимо как можно дольше продержаться в воздухе: за каждую секунду полета участник получает по два очка. Победителем объявляют того, кто в процессе боя наберет больше очков", – рассказал председатель федерации авиамодельного спорта Тюменской области Валерий Бояр.

Отметим, в состязании приняли участие 37 спортсменов из шести регионов.

В Тюменской области авиамодельным спортом на базе учреждений общего и дополнительного образования занимаются более 350 человек. 63 спортсмена входят в состав спортивной федерации региона. Представители Тюменской области в командном зачете являются чемпионами России 2017, 2018 и 2021 годов, а также победителями первенства России 2021 года.

Инна Пахомова