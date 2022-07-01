Юные тюменцы за лучший рассказ о школе получат путевку в "Артек"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Поучаствовать во всероссийском конкурсе рассказов "Школа. Непридуманные истории" предлагают учащимся школ Тюменской области. Прием заявок продлится до 31 августа, сообщает региональное отделение Российского движения школьников.

Победителей определят в пяти номинациях. Участникам номинации "Школа – маленькая жизнь" предлагается рассказать о человеке, встреча с которым повлияла на отношение автора к жизни. Это может быть учитель, друг или вожатый. О смешных и забавных случаях, которые произошли в школе и дома можно рассказать в номинации "Приключения в школе и дома". Еще одна номинация - "Записки под партой", где принимаются лирические истории и воспоминания из школьной жизни.

Также принимаются работы в номинациях "Записки на полях" – о пометках и комментариях учителей на полях книг, учебников или тетрадей, и "Бумажный самолетик" – о приключениях класса или команды.

Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться на сайте рдш.рф и заполнить все необходимые документы. Работа участника должна быть размещена в социальной сети "ВКонтакте" с хештегами #РДШ, #Просвещение, #МинПросвещения, #ШколаНепридуманныеИстории. Ссылку на публикацию с работой нужно прикрепить к заявке на участие.

Победителей назовут 30 сентября. Они получат брендированную продукцию РДШ, а также путевки в международный детский центр "Артек". Кроме того, лучшие истории войдут в книгу, которую выпустит одно из популярных российских издательств.