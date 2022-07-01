Юные тюменцы за лучший рассказ о школе получат путевку в "Артек"
Поучаствовать во всероссийском конкурсе рассказов "Школа. Непридуманные истории" предлагают учащимся школ Тюменской области. Прием заявок продлится до 31 августа, сообщает региональное отделение Российского движения школьников.
Победителей определят в пяти номинациях. Участникам номинации "Школа – маленькая жизнь" предлагается рассказать о человеке, встреча с которым повлияла на отношение автора к жизни. Это может быть учитель, друг или вожатый. О смешных и забавных случаях, которые произошли в школе и дома можно рассказать в номинации "Приключения в школе и дома". Еще одна номинация - "Записки под партой", где принимаются лирические истории и воспоминания из школьной жизни.
Также принимаются работы в номинациях "Записки на полях" – о пометках и комментариях учителей на полях книг, учебников или тетрадей, и "Бумажный самолетик" – о приключениях класса или команды.
Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться на сайте рдш.рф и заполнить все необходимые документы. Работа участника должна быть размещена в социальной сети "ВКонтакте" с хештегами #РДШ, #Просвещение, #МинПросвещения, #ШколаНепридуманныеИстории. Ссылку на публикацию с работой нужно прикрепить к заявке на участие.
Победителей назовут 30 сентября. Они получат брендированную продукцию РДШ, а также путевки в международный детский центр "Артек". Кроме того, лучшие истории войдут в книгу, которую выпустит одно из популярных российских издательств.