Примерить костюмы врачей и строителей для фото предложат маленьким тюменцам на улице

| Фото: предоставлено организаторами | Фото: предоставлено организаторами

Сделать яркие профессиональные фотографии в образах врачей, художников, строителей и других специалистов предложат юным жителям Тюмени от 3 до 7 лет 29 июля. Акция пройдет с 16 до 17 часов у "Конторы пароходства", с 17 часов 20 минут до 18 часов 20 минут на Цветном бульваре или с 19 до 20 часов у ТЦ "Кристалл".

Перевоплощение поможет ребятам на несколько минут почувствовать себя взрослыми, нарядиться в своего героя или просто выбрать понравившийся костюм. Ребята оденутся в халаты, фартуки и береты, им выдадут кисти и палитру, плюшевых пациентов – собачек, помогут примерить каски и сигнальные жилеты.

Мероприятие приурочено к строительству в Тюмени межвузовского кампуса мирового уровня. Площадка станет местом для комфортного проживания студентов и преподавателей, а также общественным пространством для тюменцев и гостей города.

Скачать готовые фотографии можно будет в группе проекта в соцсети "ВКонтакте", ознакомиться с подробной информацией о кампусе – на официальном сайте тюменскийкампус.рф.