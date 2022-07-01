Евгений Заболотный вручил атрибуты звания Почетным гражданам Тюмени

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Атрибуты звания "Почетный гражданин Тюмени" – медали и дипломы вручили глава города Руслан Кухарук и председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный Леониду Окуневу и Евгению Колтуну.

Награждение состоялось в ходе торжественного приема, посвященного празднованию Дня города Тюмени 28 июля на сцене ДК "Нефтяник".

Напомним, что почетными гражданами Тюмени стали заслуженный артист России Леонид Окунев и заслуженный тренер по бодибилдингу в Тюменской области Евгений Колтун. Их кандидатуры тайным голосованием депутаты городской думы поддержали 1 июля.

"Все тюменцы – герои. Жить в этом суровом климате, оставаясь, по сути, опорным краем нашей страны – это дорогого стоит и является большой заслугой. Поэтому выбирать лучших из лучших всегда тяжело", - считает Евгений Заболотный.

Леонид Окунев трудится в театральной сфере более 50 лет. Является директором и художественным руководителем молодежного театра "Ангажемент" им. Загоруйко, играет в кино. Так, в 2021 году снялся в сериале "Угрюм-река", где исполнил роль купца Иннокентия Груздева.

"Думаю, это будет хорошо, в первую очередь для нашего театра, - поделился актер. – Конечно, приятно. Новый сезон в театре откроется в сентябре. Приглашаем всех – приходите, интересуйтесь".

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Евгений Колтун еще обучаясь в институте, организовал первую в городе группу любителей атлетической гимнастики, а в 1967 году зарегистрировал клуб "Антей". Становился победителем и призером турниров по атлетизму и культуризму. Является почетным судьей РФ.

"Будем стараться и дальше, чтобы "Антей" продолжал жить и помогал тюменцам становиться не только сильными и здоровыми, но и красивыми людьми", - рассказал он.

Отметим, что с 1867 года званием "Почетный гражданин города Тюмени" отмечены 55 человек. Восемь из них – в дореволюционный период

Николай Ступников