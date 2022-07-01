Тюменец подарил детям Донбасса около 400 книг

Около 400 томов книг из домашней библиотеки передал в пункт сбора гуманитарной помощи тюменец Александр Неверов. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"В советское время книги были дефицитом. Часть книг приобрел еще мой отец в Казахстане. Потом я покупал и жена. Накопилось порядка 400 томов", - отметил он.

Особенно ценной тюменец считает 12-томник "Венок славы", повествующий о Великой Отечественной войне в прозе, стихах и художественной публицистике.

Напомним, до 21 августа все желающие могут поучаствовать в акции "Дети детям" по сбору художественной литературы ребят из ЛНР и ДНР.

Сбор проводится во всех муниципалитетах региона. В Тюмени пункты приема: Дворец "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) - ежедневно с 9 до 18 часов; центр "Семья" (ул. Геологоразведчиков, 14а, ул. Амурская, 150) - круглосуточно, без выходных; Центр долголетия, геронтологии и реабилитации (пр. Солнечный, 10/1) - в будни с 9 до 16 часов 30 минут.