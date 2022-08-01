Более двух тысяч человек пробежали тюменский полумарафон

| Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Более 2 тыс. поклонников здорового образа жизни приняли участие в тюменском полумарафоне.

Золото на дистанции 5 км завоевали Вячеслав Коротких и Зоя Музалева, 10 км – Владимир Березин и Мария Козар, 21,1 км – Сергей Буньков и Анастасия Конева, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

"Я регулярно занимаюсь спортом. Участвую в забегах. Раньше профессионально занималась триатлоном, сейчас – на любительском уровне. Сегодня в полумарафоне принимала участие вся моя семья. Мама бежала 10 км, папа – 21 км, мой молодой человек - 21 км. Мы всегда друг друга мотивируем и поддерживаем. Самое главное – выйти на старт и победить себя!" - отметила спортсменка из Екатеринбурга Анастасия Конева.