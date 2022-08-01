Тюменские сорта овсов "Тоболяк" и "Сириус" представили ученым из Якутии и Камчатки

| Фото: департамента агропромышленного комплекса Тюменской области | Фото: департамента агропромышленного комплекса Тюменской области

Потенциал тюменских сортов сельхозкультур обсудили ученые и селекционеры в Тюмени. Мероприятие прошло в рамках Дня поля. Опытные участки с посевами научно-исследовательского института Северного Зауралья посетили ученые Якутии, Камчатки и представители флагманских семеноводческих хозяйств, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

"Мы представили основную линейку наших культур, показали то, что у нас традиционно выращивается, что готовим для семеноводческих и рядовых хозяйств. А еще рассказали о сортах, которые можем поставить на рынок, например овсы "тоболяк" - универсальный кормовой сорт и "сириус" - зерновой сорт для промышленной переработки. В ячменях отличный сорт "кудесник". Ареал, с каким они сейчас зарегистрированы, позволяет работать этим сортам от границ Урала до Дальнего Востока. У наших селекционеров есть понимание, куда двигаться по части сортов не только для своего региона", - пояснил исполняющий обязанности директора Тюменского научного центра сибирского отделения РАН Евгений Ренев.

По мнению участников Дня поля, такой формат сотрудничества укрепляет деловые связи, поскольку заказчики семян и селекционеры могут лично обсудить вопросы по улучшению сортов.