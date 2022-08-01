Таланты, успехи и достижения участников форума "УТРО" отметил Владимир Якушев

| Фото: uralfo.gov.ru/ | Фото: uralfo.gov.ru/

Таланты, успехи и достижения участников форума "УТРО" отметил в своем приветственном обращении полномочный представитель президента России Владимир Якушев. По словам полпреда, молодежь - главный двигатель развития страны и ее регионов.

"Все пути для вас открыты, решения и выбор за вами. А мы готовы помочь вам найти своё призвание. Дерзайте, пробуйте новое, настойчиво добивайтесь поставленных целей и не останавливайтесь на достигнутом!" - сказал Владимир Якушев.

На форум приехали более 500 молодых людей из более чем 53 регионов. Впервые в мероприятии примет участие молодёжь из подшефных территорий ДНР и ЛНР, которые курируют регионы УФО. Форумчане получат новые знания и компетенции по развитию некоммерческих организаций, социальному проектированию, проектному менеджменту и управлению ресурсами. Узнают, как создать в регионе дополнительные условия для самореализации юношей и девушек, в том числе через исполнение проектов и инициатив.

На форуме выступят более 50 спикеров из регионов России и других стран в сфере молодёжной политики и развитии неформальных сообществ, НКО, а также фасилитаторы, методисты и руководители молодёжных проектов.

Ключевая тема форума в 2022 году – формирование уникальной системы возможностей для устойчивого развития молодежных сообществ