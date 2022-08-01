Эксперты отмечают снижение доступности новостроек в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Коэффициент доступности жилья в Тюменской области за три года вырос на 1,1 годовых доходов и покупка жилья сегодня "серьезно осложняется". К таким выводам пришли эксперты Циан, которые выяснили, как изменилась доступность жилья за последние три года (с 2020 по 2022) и составили рейтинг городов по срокам накоплений на квартиру.

Для расчета коэффициента доступности жилья (КДЖ) Циан рассчитал среднюю стоимость квартиры площадью 54 кв. м по городам-миллионникам на вторичном рынке, а в качестве годового дохода семьи учитывались средние зарплаты по городам за соответствующий период (данные hh.ru).

Средний доход семьи в Тюмени в 2020 году составил - 50,9 тыс. рублей, в 2022 - 54,3 тыс. Квадратный метр жилья в 2020 году стоил 68,9 тыс. рублей, в 2022 - 100,1 тыс. Разница в динамике роста заработной платы и стоимости кв. метров составила - 39%.

Коэффициент доступности жилья 2020-2022 - количество годовых доходов в стоимости квартиры площадью 54 кв.м – в 2020 году в Тюменской области составил -3 года, в 2021 - 3,6, в 2022 - 4,1.

В среднем по стране, коэффициент доступности жилья в регионах составил 4,3 года. Для сравнения – в 2021 году показатель был на уровне 3,6 лет, а в 2020 году – 3 года.

Согласно международной классификации, жилье считается доступным при КДЖ до 3 лет. От 3 до 4 – "не совсем доступным", от 4 до 5 – "покупка серьезно осложняется" и от 5 лет – "жилье существенно недоступно".

В Москве КДЖ вырос с 5,5 лет до 6,3 лет. То есть, как и два года назад, жилье считается "существенно недоступным", но копить приходится почти на год дольше, несмотря на рост заработной платы на 13%. В Санкт-Петербурге в 2020 году покупка жилья была "серьезно осложнена" в 2020 году и стала "существенно недоступна", как и в Москве. Копить нужно 6,1 года против 4,1 в 2020 году.