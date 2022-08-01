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В Тюмени закроют один из съездов развязки на ул. Монтажников

Общество, 19:52 01 августа 2022

Один из съездов развязки на ул. Монтажников в Тюмени будет перекрыт с 1 по 5 августа, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Подрядная организация приступит к окраске пролётов путепровода. Для безопасного проведения работ будет перекрыт съезд на ул. 30 лет Победы и полосы движения в направлении ул. Пермякова.

Объезд будет организован по выделенной полосе на встречном направлении. Водителей просят обращать внимание на знаки.

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

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# ограничение движения

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