В Тюменской области 57 % жителей прошли диспансеризацию с начала года

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

234 тыс. 606 жителей Тюменской области прошли диспансеризацию с начала 2022 года. Это 57 % от числа запланированных, сообщает региональный информационный центр.

Среди прошедших диспансеризацию 4 тыс. 681 человек - дети. Это 1 % детского населения и 75 % от числа запланированных. Среди пенсионного возраста – 112 тыс. 354 человека.

49 тыс. 531 человек прошли периодические медицинские осмотры по месту работы. 49 тыс. 527 человек - углубленную диспансеризацию после перенесенной коронавирусной инфекции.

На профилактические осмотры сходили 228 тыс. 978 человек: 178 тыс. 958 детей и 27 тыс. 216 пенсионеров.

Всего с начала года 33% населения Тюменской области прошли профилактические мероприятия.