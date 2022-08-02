  • 2 августа 20222.08.2022вторник
  • В Тюмени 15..17 С 3 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области 57 % жителей прошли диспансеризацию с начала года

Общество, 10:19 02 августа 2022

ИА "Тюменская линия"

234 тыс. 606 жителей Тюменской области прошли диспансеризацию с начала 2022 года. Это 57 % от числа запланированных, сообщает региональный информационный центр.

Среди прошедших диспансеризацию 4 тыс. 681 человек - дети. Это 1 % детского населения и 75 % от числа запланированных. Среди пенсионного возраста – 112 тыс. 354 человека.

49 тыс. 531 человек прошли периодические медицинские осмотры по месту работы. 49 тыс. 527 человек - углубленную диспансеризацию после перенесенной коронавирусной инфекции.

На профилактические осмотры сходили 228 тыс. 978 человек: 178 тыс. 958 детей и 27 тыс. 216 пенсионеров.

Всего с начала года 33% населения Тюменской области прошли профилактические мероприятия.

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# диспансеризация , коронавирус , профилактика

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:52 02.08.2022Агентство "Эксперт РА" подтвердило высокий рейтинг надежности "Росгосстраха"
10:41 02.08.2022Водитель самосвала в Тюменской области повредил два автомобиля
10:30 02.08.2022В Тюменский медуниверситет поступили 333 абитуриента по целевой квоте
10:19 02.08.2022В Тюменской области 57 % жителей прошли диспансеризацию с начала года