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Тюменская сборная вошла в тройку лидеров Всероссийских сельских спортивных игр

Спорт, 12:13 02 августа 2022

департамент физической культуры, спорта и доп образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и доп образования Тюменской области

Третье место заняла сборная команда Тюменской области на Всероссийских летних сельских спортивных играх. В соревнованиях, проходивших в Омске, четыре дня боролись команды 46 российских регионов, а также из Белоруссии, всего участвовало около 1 тыс. 200 спортсменов.

Как сообщает региональный департамент физической культуры и спорта, в тюменскую сборную вошли 33 атлета. 16 из них — представители Тюменского района, семь - Ишимского, по четыре - Ялуторовска и Заводоуковска. Еще два спортсмена - из Голышмановского городского округа.

Хорошие результаты в армрестлинге показали тюменки - Валерия Мышкина в категории до 60 кг стала победительницей, Елена Юсупова в категории до 65 кг заняла второе место. В семейных стартах семья Серебряковых из Ишимского района завоевала серебро. Волейболистки добавили в копилку наград тюменцев золото.

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# сельские игры

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