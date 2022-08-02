За угон автомобиля в состоянии опьянения тюменцу назначили условный срок

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За угон автомобиля в алкогольном опьянении жителя Тюменской области приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Согласно материалам дела, 28 марта 2022 года около 15 часов 30 минут мужчина выпивал с приятелем. Когда хозяин квартиры уснул, он взял ключи от его "Лады Гранты" и поехал кататься по Тюмени. Наряд ГИБДД остановил тюменца на ул. Уральской. В отношении подсудимого возбудили уголовное дело по ст. "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

Дело рассматривалось в особом порядке, без исследования доказательств. Подсудимый вину признал.