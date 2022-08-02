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За угон автомобиля в состоянии опьянения тюменцу назначили условный срок

Происшествия, 17:21 02 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За угон автомобиля в алкогольном опьянении жителя Тюменской области приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Согласно материалам дела, 28 марта 2022 года около 15 часов 30 минут мужчина выпивал с приятелем. Когда хозяин квартиры уснул, он взял ключи от его "Лады Гранты" и поехал кататься по Тюмени. Наряд ГИБДД остановил тюменца на ул. Уральской. В отношении подсудимого возбудили уголовное дело по ст. "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

Дело рассматривалось в особом порядке, без исследования доказательств. Подсудимый вину признал.

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# автомобиль Лада Гранта , алкогольное опьянение , угон

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