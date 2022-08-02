В Тюменской области количество вакансий выросло до 28,5 тысяч

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 28,5 тыс. возросло количество вакансий в Тюменской области. С января по май 2022 года безработным жителям предлагали 24 тыс. рабочих мест.

По словам директора областного департамента труда и занятости населения Александра Сидорова, для обеспечения стабильности на региональном рынке труда планируется создать свыше 2,4 тыс. временных рабочих мест на предприятиях, сотрудники которых находятся под риском увольнения. При этом на протяжении трех месяцев им компенсируют часть расходов по оплате труда.

По программе организации оплачиваемых общественных работ в Тюменской области планируют создать 1,4 тыс. рабочих мест. По данным на конец июля, уже созданы 1 тыс. 219 мест на общественных работах, трудоустроены более тысячи человек.

В регионе по данным на конец июля 2022 года в поисках работы находятся 4,2 тыс. человек. Это почти вдвое меньше, чем на аналогичную дату 2021 года.

По словам губернатора Александра Моора, создание новых и сохранение имеющихся рабочих мест остается важнейшей задачей бизнес-сообщества, региональных и муниципальных органов власти.