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В Тюменской области открыто более 50 вакансий по IТ-направлениям

Общество, 14:58 02 августа 2022

группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте | Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте

Более 50 вакансий по IТ-направлениям открыто в Тюменской области. Работодатели ждут программистов, веб-дизайнеров, администраторов баз данных и сетей, сообщает информационный центр правительства региона.

Студенты последних курсов и молодые IТ-специалисты могут пройти бесплатную стажировку, обратившись в кадровый центр "Работа России".

В регионе действует программа по возмещению работодателю затрат на оплату труда граждан, принятых по направлению службы занятости. Консультация в кадровом центре и его отделениях, контакты — на интерактивном портале.

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