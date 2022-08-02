В Тюменской области стартовал фотомарафон #Мойрегион72

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фотогалерею с достопримечательностями Тюменской области создадут жители. Онлайн-конкурс #Мойрегион72 продлится до 12 августа.

Тюменцы могут отправить как фотографии историко-культурные, архитектурные, ландшафтные объекты, так и лесов, озер или полей, рассказала корреспонденту "Тюменской линии" начальник управления информационной работы и связи с общественностью ДТиС "Пионер" Мария Симонова.

"Мы хотим показать какой прекрасный у нас регион. Красота же заключается не только в архитектурных памятниках, но и в природе. Например, в комментариях есть фото Марьиного ущелья в Исетском районе. Там просто лес и видны перепады высот, но это завораживает. Люди, заходя к нам в группу, будут видеть прекрасные места, может, когда-то сами их посетят", - добавила Мария Симонова.

Для того, чтобы стать участником конкурса, необходимо опубликовать в комментариях к посту фотографию, сделанную в Тюменской области. Автор должен указать, где сделан снимок. Организаторы с помощью рандомайзера выберут трех победителей, каждому из которых вручат подарочный набор конфет от тюменской фирмы "Квартет". Результаты объявят 12 августа.

Отметим, что на 2 августа свои фото прислали уже более 120 человек из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Голышманово, а также Исетского, Сладковского, Ишимского, Вагайского, Омутинского и Юргинского районов.

Виктория Макарова