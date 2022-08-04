Более 481 тысячи рублей заплатят браконьеры за вылов сибирского осетра

| Фото: прокуратура Тюменской области (архив) | Фото: прокуратура Тюменской области (архив)

Более 481 тыс. рублей заплатят браконьеры за вылов сибирского осетра. Вступили в силу увеличенные таксы для расчета размера вреда, который нанесен популяции незаконным выловом краснокнижных рыб, сообщает территориальное управление Росрыболовства.

Самые большие суммы предусмотрены за вылов осетровых. К примеру, добыча осетра сибирского обойдется в 481,37 тыс. рублей за один экземпляр независимо от его размера и веса. Причем, если осетра поймали в особо охраняемой территории, сумма увеличивается в два и три раза.

Документ опубликован здесь.