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Более 481 тысячи рублей заплатят браконьеры за вылов сибирского осетра

Общество, 17:29 04 августа 2022

прокуратура Тюменской области (архив) | Фото: прокуратура Тюменской области (архив)

Более 481 тыс. рублей заплатят браконьеры за вылов сибирского осетра. Вступили в силу увеличенные таксы для расчета размера вреда, который нанесен популяции незаконным выловом краснокнижных рыб, сообщает территориальное управление Росрыболовства.

Самые большие суммы предусмотрены за вылов осетровых. К примеру, добыча осетра сибирского обойдется в 481,37 тыс. рублей за один экземпляр независимо от его размера и веса. Причем, если осетра поймали в особо охраняемой территории, сумма увеличивается в два и три раза.

Документ опубликован здесь.

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# браконьерство , сибирский осетр , штрафы

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