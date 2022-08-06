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В Ишиме выберут семью года на фестивале #ПАПАТУТ

Общество, 10:29 06 августа 2022

мультицентр "Моя территория" Ишим ВКонтакте | Фото: мультицентр "Моя территория" Ишим ВКонтакте

Семейный фестиваль #ПАПАТУТ пройдет в Ишиме в Фестивальном парке 7 августа. Мероприятие стартует в 14 часов и продлится до 18 часов, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Участников ждут состязания в пяти номинациях: "Папа медийный", "Папа спортивный, "Папа творческий", "Супер-папа" и "Папа-мастер". Семья, набравшая максимальное количество баллов, получит звание "Семья года".

Также запланированы образовательные лекции и мастер-классы. Мультицентр "Моя территория" организует интерактивные зоны, а местные развивающие ценрты - различные активности для семей. Среди участников фестиваля разыграют путевку в детский спортивно-оздоровительный лагерь "Дружба" и другие подарки.

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# #ПАПАТУТ , Ишим

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