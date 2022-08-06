Турнир по мини-футболу на призы Тюменской области стартует 30 августа

| Фото: www.mfktyumen.ru | Фото: www.mfktyumen.ru

Традиционный турнир по мини-футболу на призы Тюменской области пройдет в Тюмени с 30 августа по 2 сентября. Матчи состоятся в СК "Центральный", вход свободный, пишет "Вслух.ру".

В группе А за победу поборются "Синара" из Екатеринбурга, "КПРФ" из Москвы, "Сибиряк" из Новосибирска. В группе В соперниками МФК "Тюмень" станут "Газпром-Югра" из Югорска и "Новая генерация" из Сыктывкара.

Первый тур запланирован на 30, 31 августа и 1 сентября. В первый день "Тюмень" сыграет с "Новой генерацией", а 31 августа — с "Газпромом-Югрой".

2 сентября состоятся матчи за 5-6 место и за 3-4 место. Победитель и серебряный призер определятся в финале, который начнется в 18 часов.