Еще шесть мультицентров откроют в Тюменской области
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Еще шесть мультицентров откроют в Тюменской области. Об этом на панельной дискуссии молодежного форума "УТРО" заявил губернатор Александр Моор.
С неформальными молодежными объединениями, с отдельными активистами, группами в регионе работают последние 15 лет. Офлайн-площадки для этого начали создавать 10 лет назад, напомнил глава региона.
"Мы называем их мультицентрами, сегодня их семь, в ближайшее время откроется еще шесть, в том числе три - в областном центре", - проинформировал Моор.
Сейчас, по словам главы региона, в Тюменской области около 500 молодежных сообществ.