Еще шесть мультицентров откроют в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Еще шесть мультицентров откроют в Тюменской области. Об этом на панельной дискуссии молодежного форума "УТРО" заявил губернатор Александр Моор.

С неформальными молодежными объединениями, с отдельными активистами, группами в регионе работают последние 15 лет. Офлайн-площадки для этого начали создавать 10 лет назад, напомнил глава региона.

"Мы называем их мультицентрами, сегодня их семь, в ближайшее время откроется еще шесть, в том числе три - в областном центре", - проинформировал Моор.

Сейчас, по словам главы региона, в Тюменской области около 500 молодежных сообществ.