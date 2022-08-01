Тюменские художники, музыканты и артисты расскажут о врачах, учителях, строителях

МТЦ "Космос" МТЦ "Космос"

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Проект "В области тебя" начнется на площадке около "Космоса" 12 августа в 18 часов. Он посвящен Дню Тюменской области. Организаторы ждут рассказы о работе людей нетворческих специальностей: врачей, бухгалтеров, строителей, учителей, программистов, офисных сотрудников.

Приглашенные художники, музыканты и артисты создадут скетчи, музыкальные зарисовки, небольшую импровизацию по мотивам каждого рассказа. Для того, чтобы посмотреть импров, нужно зарегистрироваться.

"Мы хотим показать, что каждый человек, живущий в Тюменской области, да и не только, — важен. Не обязательно работать в творческой сфере, чтобы вызывать интерес, поэтому мы ждем представителей самых разных профессий. Каждая работа — это искусство, вот такую метафору мы закладываем", — говорит менеджер молодежного театрального центра "Космос" Ольга Городиская.