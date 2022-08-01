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Осенняя ярмарка абонементов на новый сезон стартует в Тюменской филармонии 9 сентября

Общество, 13:40 10 августа 2022

kto72.ru | Фото: kto72.ru

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Осенняя ярмарка-продажа абонементов нового концертного сезона 2022-2023 стартует в Тюменской филармонии 9 сентября. Она продлится до 11 сентября, сообщает пресс-служба ТКТО.

Во время ярмарки можно приобрести единый билет на цикл из трех-пяти концертов со скидкой 20%, создать авторский абонемент из понравившихся программ.

На сайте Тюменской филармонии можно ознакомиться с абонементами предстоящего сезона и составить для себя рейтинг лучших.

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# Тюменская филармония , ярмарка абонементов

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