В Тюменской области 1,5 млрд рублей направлено на авансирование 14 крупных соцобъектов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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1,5 миллиарда рублей направлено на авансирование 14 крупных социальных объектов по госконтрактам в Тюменской области. Эта мера поддержки помогла строительным организациям сохранить темпы работ и коллективы.

Об этом на пресс-конференции ко Дню строителя сообщил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

"В текущем году принято очень много мер поддержки на федеральном и региональном уровнях. Все это позволило не только сохранить темпы в отрасли, но и развиваться. В Тюменской области строительство ведут 102 застройщика. Сохраняются объемы строительства жилья. По данным на август, введено 858 тысяч 190 квадратных метров, причем большая половина этого объема - 510 тысяч 650 квадратных метров приходится на индивидуальное жилье", - подчеркнул руководитель ГУС.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Высокие темпы строительства позволяют решать и социальные задачи. Так, скорректированы сроки по программе расселения аварийного жилищного фонда в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

"Переселение граждан из аварийного жилья идет с опережением. Первоначально планировалось расселить 147 тысяч квадратных метров аварийного жилья до конца 2025 года. Сейчас мы понимаем, что выполним этот объем в 2023 году. Задача эта уже решена на 75 процентов", - отметил Павел Перевалов.

По его словам, ежегодно около 2,5 тысяч семей региона улучшают свои жилищные условия. Бюджетное финансирование программ по обеспечению льготных категорий жителей региона жильем составляет около 6 миллиардов рублей каждый год. Это не только поддержка граждан, но и весомый вклад в развитие строительной отрасли Тюменской области.

Оксана Корнеенкова