Тюменская область получила 8 млрд 600 млн рублей на строительство инфраструктуры по пяти проектам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 8 миллиардов 600 миллионов рублей направлено на строительство инфраструктурных объектов в Тюменской области. Средства направлены на строительство двух развязок на ул. Мельникайте - Дружбы и на Червишевском тракте, ул. Ф. Салманова в Тюменской слободе, школы на 1200 мест в мкр Ямальский-2 и дорог в жилом районе Комарово, сообщил на пресс-конференции ко Дню строителя начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

"Тюменская область привлекла эти средства за счет механизмов инфраструктурного меню. Это большой набор мер поддержки, которые предлагает федеральное правительство регионам для того, чтобы поддерживать высокие темпы развития территорий. Самое главное направление - реализация средств инфраструктурного кредита, который получил наш регион", - пояснил начальник главного управления строительства.

Тюменская область также вошла в число регионов, которые пользуются облигационными займами для застройщиков на опережающее развитие инфраструктуры возводимых районов. В этом проекте участвует "Страна Девелопмент" - она строит новый район на 51 га в Плеханово. Застройщик получил облигационный займ на 700 млн рублей в "ДОМ.РФ". На эти средства компания создает необходимые элементы инфраструктуры – инженерные сети, что ускоряет темпы строительства. Первый дом на данной площадке будет введен в конце 2022 года.

"Наш регион славится своим развитым строительным комплексом. Несмотря на сложности в экономике строительство продолжается, сфера динамично подстраивается под новые условия. В отрасли работают более 100 тысяч человек, еще столько же в смежных сферах. Поздравляю тюменских строителей с наступающим профессиональным праздником. Нас объединяет общая идея созидания. Строительство – локомотив экономики нашего региона. Она ценна своими людьми, которые готовы прийти на помощь, решить самые сложные технологические задачи. Тюменские строители всегда в авангарде инженерного и технического развития. Так было и будет всегда", - поздравил профессионалов отрасли Павел Перевалов.

Оксана Корнеенкова