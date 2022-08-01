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Школы и детсады Краснодонщины получили учебники и книги от Тюменской области

Общество, 18:42 10 августа 2022

пресс-служба администрации Краснодона и Краснодонского района | Фото: пресс-служба администрации Краснодона и Краснодонского района

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Произведения Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Ахматовой, сборники стихов современных авторов, энциклопедии для детей – такое разнообразие литературы передала Тюменская область для образовательных учреждений Краснодонщины, сообщает пресс-служба администрации Краснодона и Краснодонского района.

Библиотечные фонды школ и детских садов пополнились более чем на 1 тыс. 500 экземпляров учебной и художественной литературы. Также было передано 169 карт по истории и периодических таблиц Менделеева.

Данная литература и методические пособия помогут краснодонским педагогам в полной мере организовать обучение по программам русской литературы, истории, проводить уроки по внеклассному чтению. Особенно ценно получить литературу в тот момент, когда учреждения переходят на новые российские образовательные стандарты.

Управление образования администрации Краснодона и Краснодонского района поблагодарило правительство Тюменской области, жителей за пополнение фондов библиотек образовательных учреждений новой учебно-методической литературой.

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# гуманитарная помощь , Донбасс

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