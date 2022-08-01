Фотогалерея: в тюменском арт-салоне "На Никольской" открылась выставка Натальи Сезевой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Новая выставка "Наталья Сезева. Избранное. Диалоги в пространстве выставки. Альбомы. Живопись. Графика. Декоративно-прикладное искусство. Документы. Фотографии" открылась в арт-салоне "На Никольской" Центральной городской библиотеки.

Экспозиция представит избранные наиболее крупные книжные издательские проекты доктора искусствоведения, члена Союза художников России, куратора арт-салона "На Никольской" Натальи Сезевой. Это несколько десятков художественно-иллюстрированных альбомов, монографий, путеводителей, каталогов, созданных автором за период с 1994 по 2022 годы.

Выставка будет работать до 10 октября.