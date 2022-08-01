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10 команд сыграли в квиз о Тюменской области

Общество, 20:41 10 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

10 команд стали участниками квиза, посвященного 78-летию Тюменской области, который прошел в ТюмГУ 10 августа. На вопросы в викторине отвечали школьники, студенты, представители бизнеса и просто жители региона.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал руководитель Интеллектуального движения региона, организатор игры Олег Войкин.

Для участников подготовили семь уровней с легкими и сложными вопросами. Так, команды смогли порассуждать о том, какой город региона до XVIII века носил название Коркина слобода и был известен благодаря Никольской ярмарке. Также один из блоков посвятили межвузовскому кампусу.

"Квиз - это отличный способ провести время с друзьями, знакомыми, узнать много нового, в данном случае о Тюменской области. Здесь у нас сегодня можно познакомиться с новыми людьми, потому что многие просто зарегистрировались, а мы уже сформировали команды", - сказал Олег Войкин.

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Виктория Макарова

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# День области , квиз

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