10 команд сыграли в квиз о Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

10 команд стали участниками квиза, посвященного 78-летию Тюменской области, который прошел в ТюмГУ 10 августа. На вопросы в викторине отвечали школьники, студенты, представители бизнеса и просто жители региона.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал руководитель Интеллектуального движения региона, организатор игры Олег Войкин.

Для участников подготовили семь уровней с легкими и сложными вопросами. Так, команды смогли порассуждать о том, какой город региона до XVIII века носил название Коркина слобода и был известен благодаря Никольской ярмарке. Также один из блоков посвятили межвузовскому кампусу.

"Квиз - это отличный способ провести время с друзьями, знакомыми, узнать много нового, в данном случае о Тюменской области. Здесь у нас сегодня можно познакомиться с новыми людьми, потому что многие просто зарегистрировались, а мы уже сформировали команды", - сказал Олег Войкин.

Виктория Макарова