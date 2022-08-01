Тюменские госавтоинспекторы напомнят школьникам о дорожной безопасности

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности детей примет Госавтоинспекция Тюменской области в преддверии нового учебного года.

В рамках профилактического мероприятия "Внимание – дети!" с 15 августа по 11 сентября сотрудники ГИБДД проведут акции, флеш-мобы и инструктажи с детьми и их родителями в местах массового нахождения, дворовых территориях, вблизи школ, а также у пешеходных переходов.

Особое внимание будет уделено соблюдению водителями правил перевозки детей, режима отдыха и скоростного режима. В связи с массовым возвращением жителей северных округов из отпусков домой, в третьей декаде августа автоинспекторы проведут мероприятие "Дорога домой".

В преддверии 1 сентября дорожные полицейские вместе с органами исполнительной власти, образовательными организациями и родительским активом проведут мониторинг обустройства пешеходных переходов вблизи мест массового притяжения детей, обследуют дорожные условия возле школ и детских садов.

С начала года в Тюменской области произошло 199 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в них 2 ребенка погибли и 224 травмированы. Госавтоинспекция рекомендует родителям повторить с детьми основные правила дорожной безопасности и вместе с ребенком выбрать безопасный маршрут в школу.