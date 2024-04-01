Груз с оборудованием, инструментами и техникой отправили из Тюменской области на СВО

| Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Груз с оборудованием, строительными инструментами и техникой отправили из Тюменской области на СВО. Также в нем находятся расходные материалы и техника. Партию уже получили в Краснодоне, откуда груз передадут подразделениям, сообщает информационный центр регионального правительства.

Гуманитарную помощь участникам спецоперации вручат адресно по обращениям командиров подразделений, сообщил председатель организации "Ветераны пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов.

Груз собрали жители региона и общественные объединения. Часть оборудования приобрели в рамках акции "100 миллионов для Победы". Присоединиться и внести свой вклад в победу может каждый.

Подробности здесь.