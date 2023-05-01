Пятерых переселенцев из Херсонской области приняли в Тюменской области

| Фото: пресс-служба ГУ МЧС Тюменской области | Фото: пресс-служба ГУ МЧС Тюменской области

Пятерых вынужденных переселенцев из Херсонской области приняли в Тюменской области. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

Прибывшие направлены в пункт временного размещения в Тюмени. Всем будут оказаны медицинская, психологическая, юридическая помощь и индивидуальное сопровождение.

Отметим, что встретили жителей Херсонской области сотрудники управления МЧС России по Тюменской области и представители департамента социального развития.