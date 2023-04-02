Домашние сухие супы и каши отправят бойцам СВО из Армизонского района

| Фото: ИИЦ "Армизонский вестник" | Фото: ИИЦ "Армизонский вестник"

Несколько десятков пакетов домашних сухих супов и каш отправят бойцам СВО из Армизонского района. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Чтобы получились такие наборы мясо, овощи, фрукты сушат в специальных условиях около 12 часов. Это производство недавно освоили родные одного из бойцов.

Домашние блюда станут частью гуманитарного груза, который собирают жители Армизонского района. Помимо продуктов, в нем будут также вещи и инструменты.