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Домашние сухие супы и каши отправят бойцам СВО из Армизонского района

Общество, 10:45 02 апреля 2023

ИИЦ "Армизонский вестник" | Фото: ИИЦ "Армизонский вестник"

Несколько десятков пакетов домашних сухих супов и каш отправят бойцам СВО из Армизонского района. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Чтобы получились такие наборы мясо, овощи, фрукты сушат в специальных условиях около 12 часов. Это производство недавно освоили родные одного из бойцов.

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Домашние блюда станут частью гуманитарного груза, который собирают жители Армизонского района. Помимо продуктов, в нем будут также вещи и инструменты.

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# Армизонский район , бойцы , гуманитарная помощь

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