Строительная компания делает палатки для участников СВО из Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Рабочие предприятия "Тоболпромстрой" изготавливают палатки для военнослужащих из Тюменской области. За счет простой конструкции их удобно разбирать и переносить в полевых условиях.

Партия палаток, вместе с ломами, топорами и колунами в скором времени будет отправлена землякам, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Бойцы всем обеспечены, но хотим внести свой вклад в правое дело", - отметил Генеральный директор предприятия "Тоболпромстрой" Евгений Переверзев.

Собранную партию доставит тобольский волонтер Алексей Никуленко. Для него это будет уже пятый рейс с важным грузом в зону СВО. В общей сложности доброволец передал бойцам около 6 тонн необходимых вещей. По его словам, земляки с теплом встречают посылки из дома. Для них это является большой поддержкой.