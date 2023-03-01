Сапоги, бинты и армированную пленку отправили участникам СВО жители Нижнетавдинского района

| Фото: Telegram-канал администрации Нижнетавдинского района | Фото: Telegram-канал администрации Нижнетавдинского района

114 пар сапог, 1 тыс. бинтов, армированную пленку на рану отправили участникам специальной военной операции из Нижнетавдинского района.

Груз собрали предприниматели, ветераны морского флота и десантных войск, сообщает администрация района.

Также в гуманитарном грузе для бойцов – более 200 упаковок салфеток на рану, маскировочные сети, коробки с нижним бельем и продуктами питания. В посылки вложили и письма от школьников. Весь груз пойдет на передний край, в окопы, уточняется в сообщении.