Сапоги, бинты и армированную пленку отправили участникам СВО жители Нижнетавдинского района
| Фото: Telegram-канал администрации Нижнетавдинского района
114 пар сапог, 1 тыс. бинтов, армированную пленку на рану отправили участникам специальной военной операции из Нижнетавдинского района.
Груз собрали предприниматели, ветераны морского флота и десантных войск, сообщает администрация района.
Также в гуманитарном грузе для бойцов – более 200 упаковок салфеток на рану, маскировочные сети, коробки с нижним бельем и продуктами питания. В посылки вложили и письма от школьников. Весь груз пойдет на передний край, в окопы, уточняется в сообщении.