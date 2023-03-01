Сотрудники тюменского Росприроднадзора собрали гуманитарную помощь детям Донбасса

| Фото: скриншот видео Народного фронта в Тюменской области | Фото: скриншот видео Народного фронта в Тюменской области

Сотрудники тюменского Росприроднадзора собрали гуманитарную помощь детям Донбасса. Они передали детские вещи, подгузники для малышей, одеяла и продукты питания в региональное отделение Народного фронта.

"Мы одна страна и должны помогать друг другу. Не могли остаться в стороне в тяжелой ситуации", - рассказал сотрудник Центра лабораторного анализа и технических измерений по УФО Максим Логвинов.

Коллектив присоединился ко всероссийскому проекту "Народный фронт. Всё для победы!". Стать его участником может каждый житель Тюменской области. Более подробно здесь.