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Сотрудники тюменского Росприроднадзора собрали гуманитарную помощь детям Донбасса

Общество, 16:12 14 марта 2023

скриншот видео Народного фронта в Тюменской области | Фото: скриншот видео Народного фронта в Тюменской области

Сотрудники тюменского Росприроднадзора собрали гуманитарную помощь детям Донбасса. Они передали детские вещи, подгузники для малышей, одеяла и продукты питания в региональное отделение Народного фронта.

"Мы одна страна и должны помогать друг другу. Не могли остаться в стороне в тяжелой ситуации", - рассказал сотрудник Центра лабораторного анализа и технических измерений по УФО Максим Логвинов.

Коллектив присоединился ко всероссийскому проекту "Народный фронт. Всё для победы!". Стать его участником может каждый житель Тюменской области. Более подробно здесь.

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# гуманитарная помощь , дети , Донбасс

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