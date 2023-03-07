В Тюмени молодогвардейцы организовали праздник для детей из пункта временного размещения

| Фото: добровольческое движение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: добровольческое движение Тюменской области во ВКонтакте

Активисты "Молодой гвардии" организовали праздник для детей из пункта временного размещения в Тюмени. Ребят научили делать фигурки из шариков, а также провели игры и угостили сладостями, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Праздник прошел в рамках проекта "Для самых стойких", уточняется в сообщении. Стать волонтером, чтобы помогать жителям новых субъектов России и семьям военнослужащих, может каждый житель Тюменской области старше 18 лет. Присоединиться к проекту можно здесь.