Более 200 заявок по поддержке от мобилизованных Тюменской области поступило на портал "Госуслуги"
Более 200 заявок по поддержке от мобилизованных Тюменской области поступило на портал "Госуслуги" за три месяца. Сервис для мобилизованных, контрактников, добровольцев и членов семей участников специальной военной операции запущен в регионе в ноябре 2022 г.
По сообщению департамента информатизации Тюменской области заявки рассматриваются в течение 10 дней. О назначении меры сообщается в электронном уведомлении. В одной заявке жители региона могут указывать до 14 мер поддержки, оказываемых различными ведомствами.
За консультацией по вопросам мер поддержки мобилизованных и членов их семей можно обратиться по единому номеру 122.