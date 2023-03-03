Более 200 заявок по поддержке от мобилизованных Тюменской области поступило на портал "Госуслуги"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 200 заявок по поддержке от мобилизованных Тюменской области поступило на портал "Госуслуги" за три месяца. Сервис для мобилизованных, контрактников, добровольцев и членов семей участников специальной военной операции запущен в регионе в ноябре 2022 г.

По сообщению департамента информатизации Тюменской области заявки рассматриваются в течение 10 дней. О назначении меры сообщается в электронном уведомлении. В одной заявке жители региона могут указывать до 14 мер поддержки, оказываемых различными ведомствами.

За консультацией по вопросам мер поддержки мобилизованных и членов их семей можно обратиться по единому номеру 122.