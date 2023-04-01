Семь автомобилей повышенной проходимости отправят на СВО из Тюменской области

| Фото: скриншот видео регионального исполкома "Народный фронт" | Фото: скриншот видео регионального исполкома "Народный фронт"

Семь автомобилей повышенной проходимости отправят для участников специальной операции из Тюменской области. Из транспорта сформируют автопоезд, сообщает региональный исполком "Народного фронта".

Один из автомобилей – полноприводный микроавтобус Mitsubishi delica передал для тюменских бойцов житель Ишима. Когда мужчина узнал о сборе техники для СВО, не смог остаться в стороне.

"Сразу же решил, что надо помочь. Решили семей, что отдадим этот микроавтобус ребятам, чтобы им служилось легче и чтобы они чувствовали нашу любовь и поддержку", - рассказал ишимец.

Прежде чем передать автомобиль, мужчина заменил масло в двигателе и коробке, а также провел полное техобслуживание. А его дочери положили подарок - календарь с иконами.

В составе автопоезда отправят также снегоболотоход Tundra, УАЗы и "Уралы", переданные предприятиями и жителями Тюменской области.