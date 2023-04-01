Семь автомобилей повышенной проходимости отправят на СВО из Тюменской области
Семь автомобилей повышенной проходимости отправят для участников специальной операции из Тюменской области. Из транспорта сформируют автопоезд, сообщает региональный исполком "Народного фронта".
Один из автомобилей – полноприводный микроавтобус Mitsubishi delica передал для тюменских бойцов житель Ишима. Когда мужчина узнал о сборе техники для СВО, не смог остаться в стороне.
"Сразу же решил, что надо помочь. Решили семей, что отдадим этот микроавтобус ребятам, чтобы им служилось легче и чтобы они чувствовали нашу любовь и поддержку", - рассказал ишимец.
Прежде чем передать автомобиль, мужчина заменил масло в двигателе и коробке, а также провел полное техобслуживание. А его дочери положили подарок - календарь с иконами.
В составе автопоезда отправят также снегоболотоход Tundra, УАЗы и "Уралы", переданные предприятиями и жителями Тюменской области.