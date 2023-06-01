Тюменские бойцы с добровольцами со всей страны служат в подразделении “Барс - 5”

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские бойцы вместе с добровольцами со всей страны служат в подразделении “Барс - 5”. Люди разных национальностей отстаивают интересы нашей страны, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

“Живем хорошо, отлично. Здесь есть национальности разные. Главное, мы держимся вместе! Своего добьемся!”, - сказал боец с позывным "Эрзи" из Республики Ингушетии.

В информационном центре также анонсировали, что 14 июня будет представлена видеоэкскурсия по подразделению и интервью с бойцами.