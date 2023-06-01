Юнармейцы Краснодона поздравили сверстников из Тюменской области с Днем России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменских сверстников поздравили с Днем России юнармейцы Краснодона. Об этом сообщает информационный центр правительства.

"Сегодня вся наша страна отмечает день рождение! Россия - страна с огромнейшим потенциалом, богатыми землями, прекрасными пейзажами и замечательным, дружелюбным народом. Наше, юнармейское троекратное Ура!!!!", - говорится в видео поздравлении краснодонцев.