Более 1800 порций сухих супов отправили на СВО волонтеры Заводоуковского округа

| Фото: администрация Заводоуковского городского округа | Фото: администрация Заводоуковского городского округа

Более 1 тыс. 800 порций сухих супов отправили участникам специальной военной операции волонтеры Заводоуковского округа. Об этом сообщает администрация муниципального образования.

Во дворце культуры Заводоуковска волонтеры группы "Поможем СВОим 72 ZVD" провели фасовку сухих супов для отправки в зону специальной военной операции. Кроме того, они подготовили и 230 порций наборов для салата из свеклы с чесноком и восемь килограммов пастилы. Получат участники СВО из Заводоуковска и индивидуальные наборы сухого душа.

| Фото: администрация Заводоуковского городского округа | Фото: администрация Заводоуковского городского округа

Работу добровольцы продолжают: они сушат овощи для новых партий супов и комплектуют наборы сухого душа.