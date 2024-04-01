Школьников Тюмени ждут на экопрогулке "День подснежника"

| Фото: предоставлено Верой Пахомчик | Фото: предоставлено Верой Пахомчик

Школьников Тюмени приглашают на экологическую прогулку "День подснежника" в экоцентре "Лесной дом". Встречи продлятся по 4 мая.

Прогулка включает экотропу "Тропинка чудес", легкий перекус за общим столом, экскурсию и фотосессию на полянках подснежников, беседу о способах сохранения цветов, кулинарный мастер-класс по росписи "Пряничного подснежника".

Как рассказала директор ТООО "Свобода" Вера Пахомчик, на территории экоцентра уже расцвели прострелы (так в народе называют подснежники). Они занесены в Красную книгу. Детей учат бережно относиться к этим растениям и не срывать их. Помимо прострелов, можно увидеть и другие виды. Например, бадан.

"В августе 2023 года проходил пятнадцатый фестиваль "Живая планета". Были ребята из Курганской, Вологодской областей, Пермского края. Я предложила им составить список растений. На территории экоцентра произрастает более 30 видов. По участку у нас растет брусничник. Внизу — ирисы. Есть иван-чай. Я показываю гостям, как нужно его собирать, ферментировать. Все это посетители экоцентра смогут увидеть в июле-августе", — добавила Вера Пахомчик.

Сейчас организаторы активно набирают группу на 28 апреля. Прогулка организуется в удобное для посетителей время с 11 до 18 часов. Максимальное количество участников — 20 человек. Стоимость 1 тыс. 300 рублей с человека. Возрастное ограничение: 6+.

Место проведения — экоцентр "Лесной дом" на 32-м км Старотобольского тракта. Запись по телефону: 8-912-382-34-89.

Инна Пахомова