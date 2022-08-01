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Тысячи тюменцев спели песни вместе с Варварой и Русланом Алехно на концерте в День области

Общество, 21:00 14 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Варвара, Таисия Повалий, Петр Дранга, Руслан Алехно, Глеб Матвейчук, Игорь Демарин, Инна Рудник и группа "Республика" выступили на праздничном концерте в честь Дня области на площади 400–летия Тюмени 14 августа.

Праздничный концерт начался с видеопоздравления губернатора Тюменской области Александра Моора. Глава региона пожелал всем здоровья, энергии созидания, добрых инициатив, счастья и благополучия.

"У нашего региона удивительная история. Во все времена и эпохи эта земля становилась родным домом для очень разных людей. Здесь они видели будущее, реализовывали масштабные проекты", - отметил Александр Моор.

Первой на сцену вышла заслуженная артистка России Варвара, спев "Летала, да пела", "Грезы" и "Любо, братцы, любо" - песню, которая звучит в России уже 300 лет. "Спасибо мои родные, любимые жители Тюменской области! С праздником, здоровья, любви, пусть у нас все будет хорошо. Желаю, чтобы ваши мечты обязательно сбылись", — поздравила тюменцев артистка.

С песней "Ждет моя любимая" певицу сменил Руслан Алехно. А песню "Необыкновенная" он исполнил уже вместе с тюменцами – зрители пели в его микрофон, танцевали и бурно аплодировали. Тепло народ встретил и Инну Рудник, особенно громко жители и гости города повторяли вместе с ней припев из композиции "Синий иней". Композитор, актер, режиссер Глеб Матвейчук спел "Разговор со счастьем", Игорь Демарин — "Пусть каждый самолет" и другие песни.

Музыкант Петр Дранга вернул на сцену забытый многими жанр - игру на аккордеоне. Невероятная энергетика, которая исходила от артиста, когда он взял в руки музыкальный инструмент, в мгновение зарядила всех пришедших на отличное настроение. После выступления его провожали бурными аплодисментами.

Жителей Тюменской области также поздравили зажигательными композициями группа "Республика" и Таисия Повалий, которая спела одну из самых своих популярных песен — "Ты далеко".

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Отметим, что концерт проходил в рамках фестиваля-марафона "Мой путь" к 85-летию народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

Виктория Макарова

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