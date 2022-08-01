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Викуловский фермер поставляет мясо на рынки Тюмени

Экономика, 13:29 15 августа 2022

vk.com/fermer218 | Фото: vk.com/fermer218

2 тыс. голов цыплят-бройлеров, 200 индюков, 200 гусей, 150 баранов, 120 кроликов, 10 быков, 13 свиней - такое поголовье у фермеров Петренко в Викуловском районе Тюменской области. Продукцию реализуют местным жителям, большую часть отправляют в Тюмень.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" рассказал глава фермерского хозяйства Владимир Петренко.

"Для сбыта продукции помогают ярмарки и фестивали, активно принимаем в них участие. У нас есть наработанная клиентская база. Заказы принимаем с октября по декабрь, потом снова закупаем молодняк и растим до товарного вида", - говорит он.

Птицу фермер закупает в Екатеринбурге, а молодняк КРС у местных производителей и ферм. "Но приходим к тому, что сами будем выращивать цыплят, чтобы не зависеть от поставщиков", - подчеркнул он.

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В 2021 году Владимир Петренко стал выпускником региональной "Школы фермера". "Знаний не хватало, вот я и пошел в "Школу фермера". Узнал много нового об овцеводстве и продвижении своего дела, посмотрел, как работают хозяйства в других районах", - сказал он.

Викуловский фермер считает, чтобы мясо считалось экологически чистым, оно должно соответствовать ряду требований: животные должны жить на открытом воздухе, с просторными пространствами для перемещения; кормление должно быть здоровым и сбалансированным, без антибиотиков или других вредных веществ; в случае болезни животного используются гомеопатические методы лечения.

"Наша продукция качественная, без антибиотиков, гормонов и пестицидов. Корма и витамины используем только отечественного производства. Сами много садим картофеля, кабачков, тыкв. Из овощей варим каши, подкармливает этим своих животных. Стараемся, чтобы рацион питания был разнообразный", - отметил Владимир Петренко.

Ирина Шемякина

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# гуси , КРС , мясо , мясо птицы , свинина , фермеры , школа фермера

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