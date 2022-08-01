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Футболиста "Тюмени" вызвали в юношескую сборную Армении

Спорт, 13:08 17 августа 2022

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

16-летний полузащитник ФК "Тюмень" Геворг Галстян приглашен в сборную Армении, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

В июне 2022 года футболист уже пробовал свои силы в юношеской сборной России, где отметился голевой передачей в товарищеском матче с московским "Торпедо".

Юношеская сборная Армении призвала в свой состав четырех представителей российских клубов. Помимо "Тюмени", футболистов в Ереван отправили "Краснодар", ЦСКА, "Родина" и "Севастополь".

Армянская команда провела краткосрочные сборы дома, после чего отправилась в Молдавию, где 18 и 20 августа сыграет два товарищеских с местной юношеской сборной.

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